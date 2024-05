Fostul deputat și prefect PSD, Nicușor Halici, și-a depus ieri candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea, dar deja este intr-o situație de incompatibilitate grava. Alegerile la șefia CJ Vrancea se joaca in familie, pe muzica lui Toni Grebla Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea este fostul deputat și […] The post Incompatibilitate grava a candidatului PSD la șefia Consiliului Județean Vrancea appeared first on Puterea.ro .