- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, spune ca politicienii din Romania „si-au facut un obicei din a castiga voturi risipind iresponsabil bugetul in campanie cu idei nesabuite si cheltuind banii statului”. Liberalul subliniaza ca nu va aproba „nicio masura care sa nu fie acoperita de bugetul pe care il avem…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a afirmat, vineri, la evenimentul de lansare a candidatilor liberali din judetul Mures, ca institutiile de evaluare din Europa si America dau Romania ca fiind a doua cea mai mare putere economica din estul Europei. El a vorbit si despre pastrarea liniei doctrinare a partidului,…

- „M-am bucurat sa il revad astazi, la Praga, pe președintele Republicii Cehe, Petr Pavel - un prieten vechi, din vremurile in care amandoi ne serveam patria in uniforma militara.Romania și Republica Ceha știu ce inseamnă trecerea printr-o dictatură și construcția, ulterioara, a unei societați democratice…

- Președintele PNL le-a transmis romanilor de peste granițe sprijinul necondiționat pentru gasirea soluțiiilor pentru problemele pe care le intampina in țarile de adopție. In Spania, de exemplu, este pe ultima suta de metri rezolvarea chestiunii dublei cetațenii, demers inceput de Nicolae Ciuca in mandatul…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost intrebat despre declarațiile care dadeau ca sigur ca Romania va pierde procesul Roșia Montana. Vezi in randurile de mai jos ce a spus fostul premier. Nicolae Ciuca a facut o paralela intre Arta Militara și declarațiile facute inainte de sentința in dosarul Roșia…

- Coaliția va decide cel mai probabil, luni, 11 martie, cine va fi candidatul la Primaria Capitalei. Acesta va avea mai puține șanse decat Piedone. Presedintele liberal, Nicolae Ciuca, anunta ca PNL i-a sondat pentru Capitala pe Sebastian Burduja si Ionut Lupescu, PSD pe Gabriela Firea si Daniel Baluta,…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a explicat, luni, la Jurnalul de Seara de la Digi24, de ce merita Romania sa intre complet in Spațiul Schengen, decizie pe care guvernul austriac o amana. El a afirmat ca dupa aceasta pledoarie pe care o va susține la Congresul PPE și dupa declarația finala a liderilor…