Un lider al PSD, viceprimar al comunei Ratești, este acuzat ca a lovit o femeie, membra a echipei de campanie a PNL Argeș. Un incident tragic a avut loc in comuna Ratești din Argeș, unde un lider al PSD ar fi agresat o femeie din echipa de campanie a PNL. Radu Perianu, candidatul PNL pentru […] The post Radu Perianu, candidatul PNL la funcția de președinte al CJ Argeș: Ion Minzina și PSD Argeș s-au transformat intr-o gașca de agresori appeared first on Puterea.ro .