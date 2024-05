Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile Naționale Special Olympics, cel mai mare eveniment sportiv incluziv pentru persoanele cu dizabilitați intelectuale din Romania, se vor desfașura anul acesta la Oradea, in perioada 17 – 19 mai.

- Marcel Ciolacu a participat la Sarbatoarea Izvorul Tamaduirii de la Biserica Greaca din Braila prilej pentru a face o baie de mulțime. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, insoțit de secretarul general al PSD, Paul Stanescu, și europarlamentarul Mihai Tudose au participat, vineri, de ziua sarbatorii Izvorul…

- Activitatea economica in zona euro a inregistrat, in aprilie, cel mai rapid ritm de crestere din ultimul an. Avansul din sectorul serviciilor a reușit sa compenseze declinul din industrie, potrivit rezultatelor unui sondaj publicat astazi, 6 mai. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona…

- Nu exista petrecere de 1 Mai in Romania fara mirosul imbietor al micilor rumeniți pe gratar. Acești mici, mandria bucatariei romanești, au devenit simbolul autentic al sarbatorii și nu numai, fiind la fel de prezenți in meniurile restaurantelor elegante ca și pe mesele de la marginea drumurilor. Despre…

- Fumatul – un viciu raspandit, o dependența greu de invins. Dar ce ai zice daca am spune ca exista un desert care te poate ajuta sa renunți la fumat? Da, ai citit bine! Acest preparat simplu și delicios te poate ajuta sa invingi dependența de nicotina, folosind doar 6 ingrediente pe care le gasești deja…

- Cristian Popescu Piedone a surprins cu o noua postare facuta pe rețelele de socializare. Postarea cuprinde provocarile intampinate de edil in cei 30 de ani de administrație. In postarea sa emoționanta, Cristian Popescu Piedone a subliniat ca timp de trei decenii a fost dedicat oamenilor care l-au susținut…

- Funcționarii din Primaria Bacau ajung sa incaseze și 10.000 de euro pe an pentru proiecte europene ratate. Pe langa salarii, aceștia primesc și bani pentru proiectele cu fonduri europene in care sunt implicați. In ultimii ani, sumele incasate de aceștia s-au ridicat la ordinul milioanelor. Sumele incasate…

- Biletele de avion s-ar putea scumpi considerabil din aceasta vara din cauza capacitații limitate a industriei. Avertismentul aparține directorului general Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa ca numar de pasageri. Michael O’Leary este de parere ca din cauza situației dificile care limiteaza…