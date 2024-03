Biletele de tren se scumpesc de la 1 aprilie. Care sunt noile tarife CFR Calatori informeaza ca, din data de 1 aprilie, tarifele la biletele de tren vor cunoaște o ajustare. Anunțul a fost facut in urma aprobarii noilor tarife de catre directorul general al companiei, Traian Preoteasa. De la 1 aprilie, calatorii vor observa o modificare a prețurilor pentru suplimentele de pat la vagoanele de dormit și cușeta. Aceasta ajustare a prețurilor vine in contextul unor masuri luate pentru creșterea veniturilor CFR Calatori. Detalii despre Ajustarea Tarifelor Suplimentele pentru patul la vagonul de dormit se vor ajusta astfel: -Pentru cabina simpla, tariful crește de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

