Majorare de tarife la CFR Călători Directorul general al operatorului feroviar de stat, Traian Preoteasa, a aprobat o noua majorare de tarife la CFR Calatori, dupa cea facuta in luna decembrie a anului trecut, scrie ClubFeroviar.ro. Noile tarife vor intra in vigoare luni, 1 aprilie. In decizia emisa de Traian Preoteasa sunt enumerate toate tarifele de transport cu trenurile operatorului feroviar de stat, care raman neschimbate fața de cele din momentul de fața. Cu unele excepții insa. La pagina 5 a documentului gasim noile tarife aplicate pentru suplimentele de pat la vagon de dormit și vagon cușeta. La vagon de dormit, acestea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

