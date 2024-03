Incepand cu data de 11 martie, intra in vigoare modificari semnificative in tarifele și perioadele de valabilitate pentru rovinieta, taxa obligatorie pentru folosirea rețelei de autostrazi și drumuri naționale in Romania. Aceste ajustari aduc o serie de opțiuni noi pentru șoferi, insa vin și cu unele restricții temporare. Cea mai notabila schimbare este introducerea rovinietei valabile pentru o singura zi. Astfel, șoferii de autoturisme vor plati 2,5 euro pentru o rovinieta de 24 de ore, inlocuind astfel necesitatea achitarii unei roviniete saptamanale la tariful de 3 euro. In paralel, se introduce…