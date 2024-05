Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment unic in Baia Mare organizat de Asociația Esperando, cu participarea specialiștilor din Germania, dedicat persoanelor cu afecțiuni neuromotorii, AVC sau alte dizabilitați fizice, dar și medicilor/ terapeuților din domeniul recuperarii, din Romania. Specialiștii de la Centrul de Reabilitare…

- Nr. 65 Oradea, 03.04.2024 COMUNICAT DE PRESAUn pompier bihorean, multiplu campion national la culturism, organizeaza un eveniment sportiv caritabil, pentru o fetita grav bolnava, in Marghita Soldat Furcic George, pompier in cadrul Detasamentului de Pompieri Marghita, detinator, la doar 23 de ani, a…

- Miercuri: Asistenții personali ai persoanelor cu dizabilitați protesteaza la Alba Iulia. Care sunt nemulțumirile acestora Sindicatul Asistenților Personali ai Persoanelor cu Dizabilitați din Alba Iulia, afiliat Federației Sindicatelor Asistenților Personali ai Persoanelor cu Handicap din Romania CNS…

- In aceste momente incepe cea de a 6-a ediție a Cupei Orașului Ovidiu la Karate. La competiție sunt prezenți peste 230 de participanți veniți de la 13 cluburi din Romania.In aceste momente, are loc festivitatea de deschidere a competiției. Sensei Ștefan Ghițulescu de la CSO Ovidiu ofera cateva plachete…

- In al doilea meci de pregatire al anului 2024, naționala de fotbal a Romaniei va intalni marți seara selecționata Columbiei. The post EVENIMENT SPORTIV La Madrid, Romania joaca in aceasta seara cu Columbia first appeared on Informatia Zilei .

- Romania trebuie sa puna in aplicare hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului privind drepturile persoanelor cu dizabilitati intelectuale, se arata in doua comunicari publicate joi de Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei si adresate Comitetului de Ministri, conform site-ului…

- Candva, Romania a dat campioana olimpica in proba de maraton. Nu acum 50 de ani, ci in 2008, cand Constantina Dița a uimit lumea atletismului cu performanța ei formidabila la Beijing. Astazi, primul maraton mare al sezonului 2024 s-a redus la nivelul unei știri de cateva randuri in presa noastra.