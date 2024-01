Potrivit sursei citate, personalul de specialitate al SRCF Brașov intervine pentru remediere cu drezina pantograf, fiind necesara scoaterea totala de sub tensiune a liniei de contact din stația Darste.In zona afectata, pana la remediere, trenurile vor circula dublate cu locomotiva Diesel, pusa la dispoziție de CFR Calatori.In prezent staționeaza in gara Timișu de Sus, 2 trenuri de calatori (R 3025 și IR 1635), mai arata sursa citata.