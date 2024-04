Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea CFR Calatori a emis un comunicat prin care informeaza ca il felicita și il premiaza pe mecanicul de locomotiva Stan Sorin Ioan, pentru viteza de reacție si profesionalismul de care a dat dovada in ziua de marți 9 aprilie 2024, dupa ce a reușit sa evite un impact tragic dintre trenul pe care…

- 25 de curse de pe raza Regionalei CFR Iași dispar la sfarșitul saptamanii din mersul trenurilor. Iar situația nu este unica in Romania. Conducerea CFR Calatori a dispus anularea sau restrangerea circulației a 23 de trenuri de pe raza Regionalei Craiova. Potrivit datelor deținute de Club Feroviar, șefilor…

- Traficul feroviar este oprit, miercuri dimineața, in Chiajna din cauza unui deranjament la sistemul de alimentare cu energie electrica a liniei de contact. Mai multe trenuri de calatori staționeaza in garile Bucureștii Noi, București Nord și Gradinari.

- Din cauza lucrarilor de asfaltare de la intrarea in Mamaia, zona Perla ndash; Sat Vacanta, linia 47M a fost deviata, potrivit CTBus.Din cauza lucrarilor de asfaltare de la intrarea in Mamaia, zona Perla ndash; Sat Vacanta, linia 47M a fost deviata, potrivit CTBus.Astfel, la intrarea in statiune, autobuzele…

- Accidentul de la metrou din stația Timpuri Noi, in care doua trenuri s-au tamponat dupa ce o garnitura de metrou a intrat pe linia din sens opus s-a petrecut din cauza unor erori umane, apare scris in procesul verbal preliminar realizat de anchetatori in urma evenimentului, potrivit documentului prezentat…

- Mari spitale din Romania sunt o bomba cu ceas. Pot ramane oricand fara medicamente, gaz și lumina, pentru ca nu mai au bani sa achite furnizorii. Cu facturi restante din 2023, spitalele au primit și mai puțini bani la inceputul anului. Unele au deja conturile blocate, iar medicii avertizeaza ca daca…

- Sase trenuri care au ca punct de plecare ori de sosire stația de cale ferata Cluj-Napoca au fost anulate ori suspendate temporar de CFR Calatori, pentru unele lucrari care vor avea loc in stația Radna, județul Arad.

- Probleme pe linia Vinga-Șag: Tren de marfa defect blocheaza traficul, doua trenuri de calatori afectateUn tren de marfa cu 36 de vagoane s-a stricat pe linia simpla Vinga-Șag, iar circulația a doua trenuri de calatori este afectata, a anunțat joi compania CFR SA, potrivit Mediafax. Potrivit…