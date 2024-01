Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer anunta ca a luat ”decizia dificila” de a initia proceduri oficiale impotriva Romaniei in cazul achizitiilor de vaccinuri anti-COVID. Pfizer si BioNTech au luat decizia dificila de a initia proceduri oficiale impotriva Romaniei, pentru a o determina sa isi respecte angajamentele asumate pentru…

- Reprezentanți ai companiilor Pfizer și BioNTech au declarat joi pentru Context.ro ca au dat Romania in judecata pentru ca țara noastra ar fi incalcat contractul semnat in mai 2021 pentru achiziția de vaccinuri anti-COVID-19. „Pfizer și BioNTech vrea sa faca Romania sa iși respecte angajamentele pentru…

