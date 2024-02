Ciolacu, despre comasarea alegerilor: „Nu este nicio decizie politică, în acest moment” Pana in prezent, nu a fost luata nicio decizie politica privind o eventuala comasare a unora dintre alegerile programate pentru 2024, a declarat premierul Marcel Ciolacu, presedinte al PSD, miercuri. „In acest moment, conform legislatiei, lucrurile sunt clare: avem europarlamentare, locale, turul unu, generale, turul doi. Nu este nicio alta decizie politica privind o comasare a alegerilor. Mai mult, sub nicio forma nu e o discutie despre al doilea rand de comasari sau al treilea rand de comasari si va dau cuvantul meu de onoare ca nici nu am vorbit asa ceva. Poate au vorbit altii sau vor unii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

