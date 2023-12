Procurorii DNA ridica documente, marți, de la Ministerul Finanțelor, fiind vizat Secretariatul general, Ioan Cristian Purice, conform unor surse judiciare citate de Digi 24. Potrivit declarației de avere depusa in vara lui 2023, el a cumparat circa 17 terenuri in ultimii doi ani in suprafața de peste 18.000 de metri patrați.