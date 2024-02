Geoană: Premierul Marcel Ciolacu mi-a propus să candidez la Președinția României susținut de PSD Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a dezvaluit luni seara, la Digi24, ca Marcel Ciolacu și liderii PSD s-au dus la el „in birou” sa ii propuna sa candideze la Președinția Romaniei susținut de PSD. „Se intampla ceva cu ei și evident ca aud și eu și privesc declarațiile. E o anumita nervozitate, un inceput de iritare. E o vorba romaneasca: «De ce ți-e frica nu scapi». Și apropo de cine da telefon cui. Eu am avut discuții cu ei, au venit la mine in birou, inclusiv Marcel Ciolacu, sa-mi propuna sa candidez independent susținut de PSD, pentru un calcul foarte simplu, pentru ca voturile… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

- Mircea Geoana a dezvaluit luni seara la Jurnalul de Seara cu Cosmin Prelipceanu la Digi24 ca Marcel Ciolacu și liderii PSD s-au dus la el „in birou” sa ii propuna sa candideze la Președinția Romaniei susținut de PSD.

- Vorbim despre un scenariu foarte interesant din partea social-democraților, care presupune ca, pe rand, cele doua partide sa dea președintele, cat și premierul. Inițial, ar fi vorba despre un candidat comun la alegerile prezidențiale, urmand ca acesta sa numeasca un premier din partea celuilalt partid,…

