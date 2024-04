Stiri pe aceeasi tema

- Cursa Tarom de la Bruxelles care trebuia sa soseasca la Bucuresti joi seara a fost amanata, aeronava oprindu-se chiar inainte de decolare. Printre pasageri se afla si secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana si ministrul de Externe Luminita Odobescu.

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana va anunța daca intenționeaza sau nu sa candideze la alegerile prezidențiale dupa summitul Alianței de la Washington din iulie. El a precizat ca pentru a nu pleca in acelasi timp cu secretarul general al NATO, in luna octombrie, atunci cand le expira mandatele,…

- Secretarul general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, Mircea Geoana, vrea sa organizeze un eveniment uriaș in București, in luna mai, pentru a-și propulsa candidatura la prezidențiale. Potrivit unor surse citate de realitatea.net, ar fi vorba de evenimentul NATO Youth Summit, care ar urma sa reuneasca…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat marți, 27 septembrie, la Antena 3, ca atat timp cat va fi in functie nu va anunta o eventuala candidatura la președinția Romaniei, dar a menționat ca nu va pleca impreuna cu secretarul general Jens Stoltenberg la 1 octombrie, ci o poate face…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat ca inca mai exista un dubiu in privința deciziei sale de a candida la președinție și ca atat timp cat este la NATO nu este corect sa faca un astfel de anunț. Mircea Geoana a declarat, insa, ca in clipa de fața, un candidat independent are…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a dezvaluit luni seara, la Digi24, ca Marcel Ciolacu și liderii PSD s-au dus la el „in birou” sa ii propuna sa candideze la Președinția Romaniei susținut de PSD. „Se intampla ceva cu ei și evident ca aud și eu și privesc declarațiile. E o anumita nervozitate,…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a declarat la Antena 3 CNN ca riscul de escaladare in Orientul Mijlociu este mare. „Ce se intampla cu atacurile din zona Marii Roșii are un impact direct pe strada din București, din Berlin, din Paris, din Chicago, din New Delhi, de peste tot. Astazi…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, sustine ca in acest moment nu exista atat de mult o problema de finantare in sustinerea Ucrainei in razboiul cu Rusia, cat o problema de capacitate industriala, in principal in Europa, informeaza Agerpres.roNu cred ca vom avea dificultati masive din…