Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca și-a reclamat soțul la poliție pe motiv ca „o agreseaza din punct de vedere emoțional”, iar in trecut a „agresat-o și fizic”. In urma plangerii, Silvestru Șoșoaca trebuie sa se prezinte la secția de poliție pentru montarea unei brațari de monitorizare electronica, dar nu a facut acest…

- Barbat din Ocna Mureș, reținut de polițiști. A incalcat ordinul de protectie și si-a agresat mama Un barbat de 32 de ani din Ocna Mureș a fost reținut de polițiști dupa ce a incalcat ordinul de protecție și și-a agresat mama, in incinta unei societați comerciale. Potrivit IPJ Alba, la data de 26 martie…

- Cursuri de e learning gratuite pentru copii si adulti pentru o mai buna informare in privinta securitatii cibernetice si evitarea principalelor amenintari din mediul on line In perioada 14 martie 21 iunie 2024 Politia Romana in colaborare cu partenerii sai, lanseaza o noua etapa a campaniei "Protectie…

- Politistii din Mures au prins in flagrant un barbat in timp ce acesta isi viola fiica in varsta de 16 ani. Individul a fost retinut, iar duminica seara va fi prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva. Cazul a fost adus in atentia Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie…

- Barbat de 34 de ani din municipiul Botoșani, evacuat din locuința dupa ce și-a batut nevasta. Are dosar penal pentru violența Luni, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordin de protecție provizoriu fața de un tanar, de 34 de ani, din municipiul Botoșani, pentru faptul ca i-a…

- ITM Cluj a desfasurat in perioada 22 februarie – 1 martie, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de control pentru verificarea modului de respectare a prevederile legale privind incheierea și executarea contractelor individuale de munca de catre angajatorii care desfașoara activitați…

- Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși anunța o schimbare semnificativa in programul de vizite, reflectand tendința descrescatoare a numarului de cazuri de gripa și infecții virale respiratorii. Noul Program de Vizite: Pentru Sectii/Compartimente: Luni – Vineri: 15:30 – 19:30 Sambata – Duminica/…

- In ciuda masurilor de protecție adoptate la nivel european pentru controlul și reducerea pesticidelor, cateva masuri simple de protecție privind calitatea fructelor și legumelor sunt la indemana consumatorului, astfel incat efectul negativ al pesticidelor sa fie redus substanțial.