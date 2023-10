Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 7 octombrie, de la ora 19:00, maestrul Marin Cazacu și Ansamblul Violoncellissimo vor deschide seria de octombrie a Turneului Național Violoncellissimo - Clasic la puterea a treia 2023, ediția a V-a, pe scena Ateneului Roman din București.

- Conform unui comunicat al DIICOT , in cadrul actiunii cu numele de cod "Himera", s-a retinut faptul ca in perioada 2022 - 2023 angajatul unui operator economic de profil a comercializat in mod repetat droguri de mare risc, respectiv peste 10.000 de comprimate ce contin ca substanta activa Fentanil,…

- Meciul de fotbal dintre Romania si Kosovo a fost intrerupt de arbitru in min. 18, la scorul de 0-0, din cauza manifestarilor suporterilor romani. Meciul are loc pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Fanii au aruncat in min. 18 cu torte in spatele portii kosovarului…

- Un polițist din Brașov a fost prin in flagrant cu 1 kilogram de droguri in geanta. Acesta era cunoscut pentru viața sa in afara legii, cu afaceri dubioase. Ar fi vorba despre aproximativ 1 kilogram de cocaina, susțin sursele citate. S-ar parea ca acesta este polițist la Secția 5, iar in momentul flagrantului…

- Un sondaj realizat de CURS in municipiul București indica faptul ca toate partidele, cu excepția PSD, se regasesc sub 20% intenție de vot. Daca duminica viitoare ar avea loc alegerile locale, dumneavoastra cu ce partid ați vota? Partidul Social Democrat (PSD) – 29% Partidul Național Liberal (PNL) –…

- Șoferul care a provocat un accident mortal in 2 Mai a fost prins in Vama Veche. Polițiștii spun ca acesta consumase 3 tipuri de droguri. Șoferul a intrat intr-un grup de 8 pietoni, pe DN39, in localitatea 2 Mai. Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar polițiștii l-au prins dupa scurt timp, in…

- Un turist polonez a calatorit prin Romania, fiind captivat in special de București. Ce l-a surprins cel mai mult a fost numarul mare de aparate de cafea și de toalete publice cu autocurațare in București. Turistul a fost uimit de infrastructura toaletelor publice din București. Pe strazile orașului,…

- CFR anunța probleme tehnice pe in zonele Gheorgheni – Izvorul Mureșului, produse in noaptea de joi spre vineri din cauza fenomenelor meteo extreme. Circulația a fost intrerupta in zonele afectate, ceea ce rezulta intarzieri ale trenurilor. In urma furtunilor din noaptea trecuta, au fost semnalate mai…