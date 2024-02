Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o lume in care natalitatea este adesea privita ca o problema, o familie din București se confrunta cu greutați financiare majore in incercarea de a-și crește cei noua copii. Cu rata la casa neplatita, acești parinți devotați și-au vazut lumea prabușindu-se in jurul lor. Cu toate acestea, intr-un…

- Fondul Natiunilor Unite pentru Copii UNICEF a declarat vineri ca dupa aproape trei luni de razboi in Fasia Gaza, malnutritia si bolile creeaza un ciclu mortal care ameninta peste 1,1 milioane de copii, relateaza dpa. Fondul Natiunilor Unite pentru Copii UNICEF a declarat vineri ca dupa aproape trei…

- Circa 46,7 milioane de copii se vor confrunta in 2024 cu inca un an de riscuri umanitare, cum ar fi malnutritia, in Africa de Vest si Centrala, din cauza conflictelor, a avertizat vineri Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), transmite EFE. Acesti copii sunt „expusi riscului de malnutritie,…

- Razboiul din Orientul Mijlociu a luat mii de vieți și amenința serios viața a sute de mii de oameni. Pentru ca dincolo de teroarea raspandita de teroriștii Hamas, Fașia Gaza este in acest moment sub o alta amenințare - bolile.

- Șefa agenției ONU pentru copii (UNICEF) considera ca Fașia Gaza "cel mai periculos loc din lume pentru copii" și afirma ca acordul temporar de incetare a focului dintre Israel și organizația islamista palestiniana Hamas este "departe de a fi suficient", scrie The Guardian.Directoarea executiva a UNICEF,…

- Vești bune de la Ministerul Afacerilor Externe! Un numar de 103 cetateni romani și membrii familiilor lor vor fi salvați azi din Fașia Gaza. Aceștia au primit, in cursul noptii trecute, permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah si de a intra pe teritoriul Egiptului, a anuntat…

- Un copil moare la fiecare 10 minute si doi sunt raniti in Fasia Gaza de la izbucnirea razboiului dintre Israel si gruparea terorista Hamas, la 7 octombrie, situatie care, potrivit UNICEF, a transformat enclava palestiniana intr-un "cimitir pentru copii". Potrivit lui Toby Fricker, oficial al UNICEF,…

