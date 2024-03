Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 30.000 de palestinieni au fost ucisi de la inceputul razboiului, in urma cu aproximativ cinci luni, intre Israel si Hamas in Fasia Gaza, bombardata in mod constant de armata israeliana si amenintata de foamete, a declarat miercuri miscarea islamista, scrie AFP, citat de news.ro. Principalii…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a atentionat miercuri ca situatia „sanitara si umanitara” din Fasia Gaza este „inumana”, dupa peste patru luni de razboi, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Medicii sunt ingrijorați, deoarece zilnic zeci de cazuri de rujeola, majoritatea copii, sunt inregistrate la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, a declarat directorul medical al acestui institut, medicul Adrian Marinescu. ”Intr-adevar, situația privind rujeola a devenit mai mult decat…

- Populatia din Fasia Gaza "moare de foame", a denuntat miercuri un inalt responsabil al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, intr un moment in care state donatoare importante au anuntat ca isi suspenda ajutorul pentru agentia ONU pentru refugiatii palestinieni UNRWA , transmite AFP. Populatia din Fasia…

- Organizatia islamista palestiniana Hamas cere retragerea trupelor israeliene din Fasia Gaza inaintea convenirii oricarui acord privind o noua intelegere pentru eliberarea ostaticilor, informeaza vineri dpa, conform Agerpres.Purtatorul de cuvant al Hamas, Ghazi Hamad, a mai declarat joi pentru dpa…

- Conflictul intre Israel si Hamas in Fasia Gaza, intrat in a patra luna, ar putea sa produca 'cu usurinta metastaze' in regiune, a avertizat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, aflat in vizita in Qatar in cadrul unui nou turneu in tari arabe si in Israel, relateaza AFP, conform Agerpres.'Acesta…

- Israelul anunța ca 22 din cei 129 de ostatici inca deținuți de gruparea islamista palestiniana Hamas in Fașia Gaza sunt decedați și corpurile lor s-ar afla in posesia gruparii, informeaza Rador Radio Romania.Purtatorul de cuvant al guvernului israelian a spus ca aceștia ar fi fost asasinați. Hamas…

- Razboi Israel – Hamas. Au trecut trei zile de la expirarea armistitiului din Fasia Gaza, iar Israelul pare sa fi inceput urmatoarea etapa a razboiului. De vineri continua sa bombardeze sudul teritoriului palestinian, unde sute de mii de oameni se adapostesc dupa ce au fugit din nord. Circa 200 de persoane…