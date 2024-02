(VIDEO) Atac israelian la Rafah. Aici s-au refugiat majoritatea palestinienilor Armata israeliana bombardeaza sambata sectorul Rafah din extremitatea sudica a Fasiei Gaza, premierul Benjamin Netanyahu ordonand armatei sa pregateasca un „plan de evacuare” pentru sute de mii de civili din aceasta zona inaintea unei posibile ofensive terestre, transmite AFP. Sambata devreme, martorii au raportat lovituri in vecinatatea acestui oras populat acum cu aproximativ 1,3 milioane de palestinieni, mai mult de jumatate din populatia Fasiei Gaza, marea majoritate fiind persoane care s-au refugiat pentru a scapa de violentele din nord. Dupa orasul Gaza, apoi Khan Yunis, Israelul vizeaza… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata devreme, martorii au raportat lovituri in vecinatatea acestui oras populat acum cu aproximativ 1,3 milioane de palestinieni, mai mult de jumatate din populatia Fasiei Gaza, marea majoritate fiind persoane care s-au refugiat pentru a scapa de violentele din nord.Dupa orasul Gaza, apoi Khan Yunis,…

- "UKTMO a primit informatii despre un incident la aproximativ 50 de mile marine vest de Hodeida (port yemenit) care implica prezenta dronelor. Au intervenit fortele coalitiei. Nu au fost raniti sau pagube", a indicat agentia britanica pe X, recomandand navelor sa calatoreasca "cu prudenta" in Marea Rosie.De…

- Israelul anunța ca 22 din cei 129 de ostatici inca deținuți de gruparea islamista palestiniana Hamas in Fașia Gaza sunt decedați și corpurile lor s-ar afla in posesia gruparii, informeaza Rador Radio Romania. Purtatorul de cuvant al guvernului israelian a spus ca aceștia ar fi fost asasinați. Hamas…

- Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat vineri o rezoluție prin care solicita „pauze și coridoarele umanitare urgente și extinse in toata Fașia Gaza pentru un numar suficient de zile pentru a permite accesul umanitar complet, rapid, sigur și nestingherit”, relateaza CNN.Statele…

- Statele Unite au blocat vineri adoptarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU prin care se cerea incetarea imediata a focului in Fașia Gaza. SUA au fost singura națiune care s-a opus rezoluției, adjunctul ambasadorului american la ONU, Robert Wood, argumentand ca o incetare necondiționata…

- Statele Unite au blocat vineri adoptarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU prin care se cerea incetarea imediata a focului in Fașia Gaza. SUA au fost singura națiune care s-a opus rezoluției, adjunctul ambasadorului american la ONU, Robert Wood, argumentand ca o incetare necondiționata…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunta marti ”progrese” in negocieri cu Hamas in vederea eliberarii ostaticilor luati de miscarea islamista palestiniana Hamas si tinui in Fasia Gaza, relateaza AFP.”Facem progrese. Nu cred ca este util sa spun prea multe (...), dar sper ca vor exista vesti…