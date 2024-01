Specialiștii Apă Ilfov avertizează cu privire la obiectele care înfundă pompele de canalizare Specialiștii de la Apa Ilfov atrag atenția cu privire la obiectele care pot sa infunde pompele de canalizare și pe care oamenii le arunca fara sa conștientizeze ce pagube pot sa produca un asemenea gest. Iar lista obiectelor care pot infunda pompa de canalizare este mare: par, șervețele, dischete pentru demachiere, deșeuri din construcții, articole vestimentare, vopsea, resturi alimentare, uleiuri și grasimi, acestea sunt doar cateva dintre cele mai intalnite lucruri pe care oamenii le arunca in vasul de toaleta. Uleiul uzat aruncat la chiuveta, de exemplu, se depune pe pereții sistemului de canalizare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

