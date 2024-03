Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, presedintele PSD Bucuresti, spune ca prezenta sa pe lista de europarlamentare a coalitiei PSD – PNL nu este nici premiu de consolare, nici premiu de impacare si reprezinta recunoasterea muncii sale politice si administrative. Ea a fost intrebata, joi, daca locul pe lista de europarlamentare…

- Cristian Popescu Piedone a zis ca ar dori ca PSD sa o propuna pe Gabriela Firea in lupta pentru Primaria Capitalei. Cristian Popescu Piedone , primarul sectorului 5, a declarat la Romania TV ca s-ar bucura daca PSD ar susține-o pe Gabriela Firea la Primaria Capitalei , deoarece atat el cat și ea au…

- Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a vorbit despre alegerile pentru Primaria Capitalei și a spus ca social-democrații o au candidata pe Gabriela Firea, dar se va merge pe un alt nume in cazul in care se opta pentru scenariul unui candidat comun cu PNL. „Chiar daca avem o abordare separata, Partidul…

- Gabriela Firea susține ca USR București și PNL București l-au facut primar general pe Nicușor Dan. Firea ataca PNL inainte de desemnarea candidatului comun la Capitala: „Orice candidat din partea PNL face parte din politica dezastruoasa” Intr-un context plin de tensiuni politice și negocieri PSD-PNL…

- Gabriela Firea a lansat duminica un atac la adresa PNL, in pline negocieri ale coaliției pentru desemnarea candidatului comun la Capitala. „Sunt convinsa ca bucureștenii știu ca orice candidat din partea PNL București este parte a politicii administrative dezastruoase din București. Oamenii nu pot fi…

- Marți, in cadrul ședinței de Birou Permanent al PSD București, a fost validata in unanimitate propunerea PSD Sector 3 pentru candidatura lui Robert Negoita la Primaria Sectorului 3. Așadar, Robert Negoița se arunca din nou in lupta electorala pentru funcția de primar al Sectorului 3! Edilul și-a propus…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis vineri, 9 februarie, ca nu va candida la Primaria Capitalei si a infirmat si un posibil acord cu PNL pentru candidatii la primariile resedinta de judet, precizand ca "PSD va avea candidati in fiecare localitate din Romania si nu este niciun acord cu PNL",…