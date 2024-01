Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat marti ca este „un candidat valabil” pentru fotoliul de primar general al Capitalei. „Sunt un candidat valabil pentru Bucuresti, prin forta mea de munca, prin energia mea, (…) cunosc foarte bine problemele administrative, cunosc, de asemenea, Capitala…

- Intr-un interviu acordat Ancai Alexandrescu, Firea a fost intrebata daca liderul Marcel Ciolacu va avea un final asemanator cu al foștilor președinți ai PSD. Fostul edil al Capitalei a respins aceasta posibilitate, afirmand ca nu va participa la astfel de acțiuni, mai ales ca nu exista o baza de comparație…

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a marturisit, in emisiunea Insider politic de la Prima TV, ca n-a votat cu candidatul social-democrat Viorica Dancila la alegerile prezidentiale din 2019. ”Eu, in 2014, l-am votat pe Victor Ponta si in 2019, in turul doi, n-am fost la vot. Pentru prima data,…

- Invocand solidaritate fața de colegul Sorin Grindeanu, PSD, printr-un anunț facut public marți, spune ca va boicota Realitatea Plus. Prim-vicepreședintele PSD ar fi fost luat la ținta in emisiunile Ancai Alexandrescu. ”Noi vom ține emisiunile in continuare și fara ei”, a spus jurnalista, care crede…

- Invocand solidaritate fața de colegul Sorin Grindeanu, PSD, printr-un anunț facut public marți, spune ca va boicota Realitatea Plus. Prim-vicepreședintele PSD ar fi fost luat la ținta in emisiunile Ancai Alexandrescu. ”Noi vom ține emisiunile in continuare și fara ei”, a spus jurnalista, care crede…

- Partidul Social Democrat a decis sa nu mai onoreze invitațiile adresate comunicatorilor sai la emisiunile postului de televiziune Realitatea Plus, iar aceasta decizie a fost explicata printr-un comunicat:„In urma atacurilor nedemne și nejustificate avand ca singura ținta persoana prim-vicepreședintelui…

- Liderul PSD București, Gabriela Firea, a avut o intalnire cu toți reprezentanții PSD din București și anunța ca a inceput pregatirea campaniei pentru alegerile europarlamentare. Firea este candidatul desemnat de PSD la alegerile locale și, in ciuda scandalurilor care au avut loc, o alta decizie nu a…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat vineri seara ca principalul sau contracandidat la alegerile locale din 2024 va fi cu siguranta de la PSD, indiferent cine va fi acea persoana, deoarece aceasta formatiune politica are „un electorat stabil”. El a sustinut, intr-o emisiune la Digi…