- Gabriela Firea a lansat duminica un atac la adresa PNL, in pline negocieri ale coaliției pentru desemnarea candidatului comun la Capitala. „Sunt convinsa ca bucureștenii știu ca orice candidat din partea PNL București este parte a politicii administrative dezastruoase din București. Oamenii nu pot fi…

- Nicușor Dan și Gabriela Firea sunt umar la umar in intențiile de vot ale bucureștenilor, potrivit unui sondaj CURS realizat in perioada 9-23 februarie.In topul intențiilor de vot pentru partide, PSD este pe primul loc, urmat de Alianța Dreapta Unita.Actualul primar general al Capitalei, Nicusor Dan…

- Nicușor Dan, actualul primar general al Capitalei, candidat independent sustinut de USR-PMP-Forta Dreptei, este preferat de 36% dintre locuitorii Bucureștiului, in timp ce Gabriela Firea, care in acest moment este candidata PSD, este preferata de 33%, arata rezultatele sondajului CURS publicat duminica,…

- Consilerul general al PSD Adrian Vigheciu il ironizeaza pe candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja. Cel din urma s-a declarat convins ca „ii va bate mar” pe Gabriela Firea și Nicușor Dan. „Sebi Burduja, cuceritorul cu ochi albaștri și la propriu care deja se viseaza primarul Bucureștiului,…

- Președintele PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri, 14 februarie, ca bucurestenii vor altceva și ca ii va invinge și pe Nicușor Dan, și pe Gabriela Firea in alegerile locale din acest an, deși PSD nu și-a desemnat deocamdata candidatul la Primaria Capitalei.„Sunt convins ca ii bat mar…

- Președintele PSD Marcel Ciolau și președintele PNL Nicolae Ciuca vor avea duminica o intalnire pentru a discuta despre comasarea alegerilor europarlamentare și despre candidaturile la Capitala și la președinție, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Potrivit surselor G4Media.ro , intalnirea…

- Ilustrație: Marian Avramescu Actualul primar general al Capitalei, Nicușor Dan a reușit sa-și asigure votanți noi, in ciuda numeroaselor nemulțumiri ale locuitorilor Capitalei. Nicușor Dan a reușit, in peste trei ani de mandat, sa le atraga simpatia oamenilor aduși in Primaria Municipiului București…

- Liderul PNL Bucuresti, ministrul Sebastian Burduja, a declarat ca isi asuma candidatura la Primaria Capitalei, el precizand ca este in fisa postului sau, dupa ce a preluat sefia organizatiei PNL Bucuresti. ”I-am spus public domnului Nicusor Dan: Vrei sa o bati pe Firea? Trebuie sa ma bati mai intai…