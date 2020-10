Stiri pe aceeasi tema

- Studentii si elevii isi pot procura legitimatiile de calatorie cu trenul atat online, cat si prin automatele de vanzare, se arata intr-un comunicat de presa al CFR Calatori, transmis vineri AGERPRES. Guvernul a aprobat in sedinta de joi, data de 8 octombrie 2020, in urma demersurilor Ministerului Transporturilor…

- "Acesta e momentul pe care toti il anticipam cu teama: cresterea rapida, incontrolabila, a numarului de cazuri si aparitia acestora inclusiv in unitatile de invatamant. Facem apel la autoritati, cu precadere la Ministerul Educatiei si Cercetarii, la primari si la directorii unitatilor de invatamant,…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) lanseaza un apel public catre guvern, cerand, printre altele, acces la internet de mare viteza in toate școlile, laptopuri performante pentru cadrele didactice și modificarea legislației astfel incat sa existe "sancțiuni clare pentru parinții și elevii…

- Potrivit TCE Ploiesti , studentii care studiaza la unitatile de invatamant superior din Ploiesti, autorizate sau acreditate, in varsta de pana la 26 de ani, beneficiaza pe tot parcursul anului universitar de o serie de facilitati la transportul in comun. Este vorba despre abonamente nominale lunare,…

- La nivelul intregii țari 305 unitați de invațamant se afla, luni, in scenariul trei, astfel ca elevii invața in sistem online. 4.406 de unitați de invațamant sunt in scenariul 2 - cursuri mixte și 2.945 de unitați de invațamant in Scenariul 1, cursuri clasice.

- Cu toate ca unele facultați din cadrul UBB au decis sa își mențina porțile închise și în acest semestru, din cauza situației epidemiei cu noul coronavirus, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a stabilit un scenariu mixt, prin care studenții fiecarui…

- Ziarul Unirea Cursuri EXCLUSIV in ONLINE la un liceu din Alba, din cauza Covid-19. Cat timp vor ramane elevii și profesorii acasa Pandemia de coronavirus continua sa faca ravagii in sistemul de invațamant romanesc. Seminarul Teologic Ortodox ”Sfantul Simion Ștefan” din Alba Iulia va ramane inchis pentru…

- De luni, 14 septembrie, 95% dintre elevii din oras vor reveni fizic in salile de clasa dupa o absenta record de 6 luni. Primarul Adrian Teban, impreuna cu viceprimarul Calin Furdui au facut astazi un tur al tuturor scolilor din oras. Potrivit edilului „aproape intreaga activitate scolara se va desfasura…