Admitere la liceu fără Evaluare Națională pentru unii elevi. Proiect de ordin de ministru Elevii de clasa a VIII-a care au obținut premiul I la o olimpiada naționala sau medalii la competițiile școlare internaționale pot fi admiși la liceu fara Evaluarea Naționala! Totul este precizat intr-un proiect de ordin de ministru pus in dezbatere de Ministerul Educației. Așadar, vin vești bune pentru o anumita categorie de elevi, care vor scapa de emoțiile Evaluarii Naționale! Mai exact, vorbim despre elevii de clasa a VIII-a care au obținut premiul I la o olimpiada naționala sau medalii la competițiile școlare internaționale, potrivit edupedu.ro. Aceștia pot fi admiși in clasa a IX-a fara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

