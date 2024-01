Cetatenii din afara granitelor, avantajati de servicii consulare online. Iohannis a promulgat legea

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat astazi legea care prevede sancțiuni pentru adaugarea de inscripții și simboluri, altele decat cele autorizate prin lege, pe drapelul Romaniei. Actul normativ modifica articolul 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului național…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede ca incalcarea interdictiei de a adauga pe drapelul Romaniei alte inscriptii si simboluri in afara celor aprobate prin lege se va sanctiona cu amenda de la 10.000 la 20.000 de lei. Actul normativ modifica articolul 20 din Legea nr. 75/1994…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede ca incalcarea interdictiei de a adauga pe drapelul Romaniei alte inscriptii si simboluri in afara celor aprobate prin lege se va sanctiona cu amenda de la 10.000 la 20.000 de lei. Actul normativ modifica articolul 20 din Legea nr. 75/1994…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea bugetului de stat pe anul 2024 si legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024, informeaza Administratia Prezidentiala. Astfel, seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2024 si decretul privind…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea potrivit careia Politia locala poate acorda sanctiuni conducatorilor de trotinete electrice.Actul normativ modifica art.7 alin. 1 lit. j din Legea nr.155 2010, in sensul ca se acorda Politiei locale atributii de constatare si aplicare a sanctiunilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea potrivit careia Politia locala poate acorda sanctiuni conducatorilor de trotinete electrice.Actul normativ modifica art.7 alin. (1) lit. j) din Legea nr.155/2010, in sensul ca se acorda Politiei locale atributii de constatare si aplicare a sanctiunilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea care modifica legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii prin care cabinetul de medicina de familie si punctele secundare de lucru pot fi declarate, la cerere, unitati sanitare de utilitate publica.Actul normativ are ca obiect de reglementare…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul referitor la promulgarea completarilor aduse Legii nr. 165/ 2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, transmite…