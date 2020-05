Cetatea Fagarasului, in curs de restaurare: singura din Romania cu pod mobil peste santul de aparare

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile pentru consolidarea, restaurarea si conservarea unuia dintre cele mai importante monumente din Romania demareaza, astazi. Echipa Primariei Fagaraș, condusa de primarul Gheorghe Sucaciu și Florina Micu – managerul proiectului, a predat amplasamentul constructorilor asociați: Troia Premium Construct…

- O candidata independenta intra in lupta pentru șefia Consiliului Județean Brașov. Mariana Caju a deținut pentru scurt timp aceasta funcție, in perioada in care fucnția trebuia asigurata interimar dupa arestarea lui Aristotel Cancescu de catre DNA. Iata ce spune Mariana Caju: „Imi exprim intenția astazi…

- ​CFR a primit o oferta pentru studiul de fezabilitate al caii ferate Brasov - Aeroportul Internațional Ghimbav, iar pe noua linie ferata s-ar putea circula peste trei ani, scrie Buna Ziua Brașov. Se dorește legarea garii Brașov cu terminalul de la aeroportul Ghimbav, electrificarea liniei și construirea…

- Vineri, 11 mai, vor fi demarate lucrarile la Sala Polivalenta din Constanța. Investiția totala va fi de 68 de milioane de lei. Noua Sala Polivalenta din Constanța va avea o capacitate de 5.000 de locuri. In ea se vor putea desfașura evenimente din handbal, baschet sau volei. In completarea arenei vor…

- Nordis Group, dezvoltator imobiliar specializat in constructia de imobile de lux, pregateste un ansamblu mixt, hotel de 5 stele si apartamente rezidentiale, in zona de Nord a statiunii Mamaia. Lucrarile pentru acest ansamblu vor fi finalizate in 2021, iar constructia va avea 730 de camere…

- In perioadele de criza, investițiile reprezinta cea mai buna solutie. Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valetin Rotar, a facut un anunț public pe pagina sa de socializare, prin care a anunțat ca in „Mica Roma” majoritatea lucrarilor de investiții sunt in grafic. Singura excepție fiind lucrarile la…

- Piața Sudului este finalizata, dupa un an și trei luni de cand a vechea piața a fost demolata. Aceasta va fi deschisa pentru populație dupa ridicarea starii de urgența instituita in Romania pentru prevenirea și raspandirea noului coronavirus.Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a facut anunțul intr-un…