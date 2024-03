Fotovoltaicul, frate bun cu vinul! Fermă solară a statului român, amplasată strategic lângă viile de la Valea Călugărească SAPE va finaliza in timp record un parc fotovoltaic in Valea Calugareasca. Este prima investiție realizata din fonduri PNRR a unei companii energetice deținuta de statul roman. Societatea de Administrare a Participațiilor in Energie (SAPE) se pregatește sa finalizeze, in luna mai 2024, construcția unui parc fotovoltaic in Valea Calugareasca (județul Prahova), marcand astfel prima investiție realizata din fondurile PNRR de catre o companie energetica de stat din Romania. Investiția se ridica la aproximativ 35 de milioane de lei, din care aproximativ 7,5 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

