Certeze, un sat prea „făţos“ In randurile ce urmeaza incercam o radiografie poate a celei mai „fatoase“ comune din Romania, daca nu din Europa. Este vorba despre Certeze. O comuna fenomenala. Grandioasa. Mareata. Care poate fi usor confundata cu vreun cartier rezidential de prin marile metropole fara nicio idee arhitecturala. Ea pare a nu avea elemente in comun cu nicio comuna de pe la noi. De la daci cu gaci, la europeni in sacouri Bucurestiul unde pentru noi, romanii, se da ora exacta, este doar un oras din sud-estul Europei. Comuna Certeze din judetul Satul Mare este un fel de buric al Terrei. Cel putin din punctul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Romania exista o localitate unde primarul nu a mai fost schimbat din 1990 pana acum. Emil Catanoiu a reusit sa ii convinga pe localnici ca nu exista un edil mai gospodar decat el. Nu a castigat datorita unei campanii politice extraordinare, dar le-a adus oamenilor apa curata, gaze la poarta, drumuri…

- Locuitorii din Verona nu mai au voie sa foloseasca apa ca sa ude gazonul, sa-și spele mașinile sau sa-și umple piscinele. Masura a fost luata din cauza secetei extreme din regiune, scrie digi24.ro.

- Problema parcarilor si a trotuarelor lipsa pare sa fi devenit o chestiune la ordinea zilei in mai multe zone ale Craiovei. Masinile incep sa fie parcate oriunde, iar pietonii raman fara trotuare si se vad nevoiti sa circule direct pe carosabil. Zona de la Fantana Obedeanu, de pe Calea Severinului din…

- Sute de reclame digitale care se mișca non-stop prin oraș, cu ajutorul flotelor de ride-sharing: acesta este cel mai nou produs de pe piata publicitații outdoor din Romania, prezentat oficial ieri, agențiilor media. YOOH este o rețea dinamica de ecrane digitale mobile care se plimba permanent prin…

- Prima manastire ortodoxa din Ardeal – Manastirea Izbuc – a devenit cunoscuta in toata Europa pentru izvorul unic din apropierea ei. Potrivit localnicilor, apa care țașnește uneori din pietre are puteri miraculoase. Ce spune legenda și care este motivul pentru care iți duc viața aici 20 de calugari și…

- Așa zișii specialiști in economie de azi, tremura. Actualul șef al Asociației de Prognoze Economice demasca incompetența politicienilor de azi și explica de ce țara de pe locul 7 ca suprafața din UE are abia al 17-lea PIB. Cum ar putea Romania sa intre in top 10 pana in 2040?Fostul apropiat al lui Ceaușescu…

- Primaria comunei Sutesti este executata silit de o trupa de lautari din Satu Mare care a cantat acum aproape noua ani la o sarbatoare a localitatii si careia nu i-a fost platit onorariul. In consecinta, au fost scoase la licitatie inclusiv cele doua microbuze scolare din localitate, care deservesc…

- Duminica, 1 mai are loc cea de-a 64-a editie a „Sambrei Oilor”. Evenimentul incepe la ora 12.00, și va avea loc pe dealul de la Huta Certeze si Moișeni. In program: 12:00 – DESCHIDEREA OFICIALA 12:20 – Momentul de Sambra, sfințirea turmelor de oi și masurișul laptelui – IRINA MAN și Grupul din Bixad…