Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50 de oameni se aflau in restaurant atunci cand flacari uriașe au cuprins acoperișul acestuia, iar un fum dens a patruns in incapere. Flacarile s-au extins rapid pana la etajul 1 al cladirii in care funcționa restaurantul.Pompierii au intervenit inainte ca focul sa ajunga și la celelalte…

- Pompierii au intervenit cu o freza pentru a indeparta doua inele de pe degetul unui tanar de 17 ani, pentru ca adolescentul nu a mai reușit sa le scoata și a cerut ajutor, a relatat ISU Botoșani.Salvatorii au fost solicitati sa intervina luni, 22 ianuarie, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului…

- Accident in care a fost implicat un microbuz cu 9 oameni la bord. Potrivit ISU Arad, in urma accidentului in care au fost implicate 9 persoane, au rezultat 6 victime, conștiente, cooperante, neincarcerate. In urma evaluarii medicale, o victima a fost transportata la spital de catre echipajul medical…

- Pompierii intervin de urgența la stingerea unui incendiu, in localitatea Ardud, județul Satu Mare. ,,Detașamentul de pompieri Satu Mare intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma la lichidarea unui incendiu care se manifesta la nivelul acoperișului unei case de locuit din localitatea…

- Treizeci de turiști au fost raniți ușor in accidentul in care a fost implicat un autocar turistic cu etaj, cu numere de inmatriculare bosniace, care a ieșit in afara drumului și s-a rasturnat, pe o șosea din Italia, scrie portalul italian de știri Il Fatto Quotidiano.Accidentul a avut loc in ncoaptea…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in localitatea Mircea Voda, judetul Constanta.Potrivit ISU Constanta, o casa a fost cuprinsa de flacari.La fata locului intervine Detasamentul Medgidia cu 3 autospeciale de stingere…

- Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina luni, 20 noiembrie, la ieșire din Crucea spre Galbiori, acolo unde a avut loc un accident rutier.Accidentul s-a produs in apropiere de localitatea Galbiori, la aproximativ 70 de km de Constanta.Microbuzul efectua curse regulate intre…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Constanța au fost apelați la numarul unic 112 sa intervina la un accident rutier.Incidentul a avut loc intre un TIR și un microbuz care transporta 8 persoane. La locul evenimentului intervine Stația Harșova cu o autospeciala (ASAS) și SMURD B2.