Pied-ONE: Consiliul Național al PUSL, la Sala Palatului, cu mii de oameni LIVE TEXT Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) organizeaza ședința Consiliului Național, dedicata alegerilor locale și europarlamentare din 2024. UPDATE 12:30 Fostul comandant al Academiei Tehnice Militare, gen. (r) Cristian Barbu, deschide lista candidaților PUSL la europarlamentare. E urmat de Lia Ardelean și Mugur Ciuvica. „Am primit o misiune onoranta, mulțumesc celor care s-au gandit ca in parlamentul european putem sa fim prezenți. Am sa primesc toate ideile și propunerile și mergem acolo unde este vorba despre banii noștri, in domeniul apararii. Vreau sa spun ca singurul partid care s-a gandit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

