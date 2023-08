Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Coreea sunt avertizați ca Agenția Meteorologica locala (KMA) anunța, incepand cu ziua de 9 august 2023, taifunul Khanun. Se anunța vant puternic și ploi torențiale.

- „Gheboasa este exponentul curentului trap, care are o priza tot mai mare in Romania și in strainatate, la publicul tanar. Pe de alta parte Gheboasa reprezinta doar unul din cei peste 250 de artiști, la o scena secundara, care a fost invitat la multe evenimente din țara, in acest an. Vom face o analiza…

- Scriitorul clujean Cornel Udrea a criticat „momentul” Gheboasa de la UNTOLD, insa avertizeaza ca tinerii care au participat la festival nu trebuie condamnați. Ba mai mult, el vorbește despre beneficiile acestui festival nu doar pentru municipiul Cluj-Napoca, ci și pentru Romania.„UNTOLD este o instituție…

- Pompieri vranceni in Grecia, in lupta cu incendiile Romania acorda, pentru al treilea an consecutiv, sprijin autoritaților din Grecia pentru stingerea incendiilor devastatoare, care afecteaza in aceasta perioada teritoriile elene. Printre pompierii romani care se lupta cu flacarile nimicitoare se afla…

- WIz Khalifa a anulat show-ul pe care trebuia sa il susțina la SAGA Festival la mainstage, potrivit click.ro. Artistul care urma sa vina in premiera in Romania a postat de curand niște video-uri pe Twitter in care și-a anunțat fanii ca a suferit o ruptura de cartilaj in zona pelvisului și necesita o…

- Inmatricularile de autoturisme electrice noi din Romania au inregistrat o crestere spectaculoasa in luna mai, cu ajutorul Programului Rabla, care a demarat la finele lunii martie. Cu un volum aproape dublu fata de anul anterior, masinile propulsate 100% cu baterii au depasit in premiera pragul de 10%…

- Muzicieni din intreaga lume vor studia cateva zile, in luna august, cu maestrii Ruxandra Donose, Ramon Vargas si Leontina Vaduva, in cadrul unei tabere artistice organizate la Castelul Salbek, din comuna aradeana Petris.Organizatorii au transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca cei trei maestri…

- Fermierul Dimitrie Musca, fondatorul CAI Curtici, avertizeaza ca, dupa ce a ramas fara fabricile de alimente, de la carne, lapte, zahar și pana la ulei, Romania risca acum sa piarda și fermele, din cauza ‘’fenomenului’’ Ucraina. ‘’Am dat comerțul in supermarketuri, am dat procesarea la multinaționale,…