FESTIVALUL MASSIF ANUNȚĂ PROGRAMUL COMPLET PE ZILE Mai sunt doar cateva zile pana la cel mai așteptat festival de la munte din Romania. Organizatorii celor mai mari festivaluri din Europa anunța programul complet al artiștilor care vor urca pe scenele celui mai nou concept de divertisment de la munte. Festivalul Massif va avea loc în perioada 14-17 martie, iar Poiana Brașov va fi locul in care mii de iubitori ai sporturilor de iarna, muzicii, aventurii, distracției, dar și a experiențelor exclusiviste se vor aduna. In Poiana Brașov, in perioada 14-17 martie, fanii se vor bucura de cele mai tari petreceri alaturi de artiștii prezenți in festival… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar cateva zile pana la cel mai așteptat festival de la munte din Romania.Organizatorii celor mai mari festivaluri din Europa anunța programul complet al artiștilor care vor urca pe scenele celui mai nou concept de divertisment de la munte. Festivalul Massif va avea loc în perioada 14-17…

- Un val de aer rece se apropie, iar temperaturile vor scadea rapid, aducand cu ele și ninsori in unele regiuni.Directorul adjunct al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a declarat ca aceasta schimbare brusca a vremii este caracteristica lunii martie.„Vom avea o vreme…

- Mai sunt doar cateva zile pana la cel mai asteptat festival de la munte din Romania. Organizatorii celor mai mari festivaluri din Europa anunta lista completa a artistilor care vor urca pe scenele celui mai nou concept de divertisment de la munte. Festivalul Massif va avea loc i n perioada 14 17 martie,…

- Mai sunt doar cateva zile pana la cel mai așteptat festival de la munte din Romania. Organizatorii celor mai mari festivaluri din Europa anunța lista completa a artiștilor care vor urca pe scenele celui mai nou concept de divertisment de la munte. Festivalul Massif va avea loc în perioada 14-17 martie,…

- Se face și mai frig in Romania! Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat cat va mai ține valul de ger.Furtuna Isha, care a facut prapad in mai multe zone ale Europei, lovește și țara noastra. Meteorologii spun ca, cel puțin pana miercuri, temperaturile vor ramane negative in toata țara. Directorul…

- "Ne oprim atunci cand vom avea panouri fotovoltaice și pe ultimul acoperiș din Romania", spune ministrul Mediului, Mircea Fechet. El anunța un buget record in 2024 pentru programul Casa Verde Fotovoltaice, respectiv doua miliarde de lei.

- ℙ???????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ???? ????????????̦???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????-????????????????????????????????????-???????????????????????? ???????????????? ????̂???? ????????????????????????????????????????…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca in anul 2024 Romania va avea o crestere economica de 3,4%, a doua cea mai mare din Uniunea Europeana. El a mentionat ca 2024 va fi „anul investitiilor”, avand in vedere ca a fost alocata „o suma record” de 120 de miliarde de…