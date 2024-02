Dupa trei saptamani in care numarul cazurilor de gripa a crescut, Ministerul Sanatații a anunțat ca Romania a intrat in stare de alerta epidemiologica. Chiar daca anunțul care ar putea ingrijora populația, Ministrul Alexandru Rafila a ținut sa precizeze in conferința de presa ca ”este vorba despre o a treia saptamana de creștere consecutiva, peste nivelul mediu, inregistrat in ultimii cinci ani. Se numește saptamana epidemica”. Cu același prilej ministrul a anunțat ca nu se instituie nici un fel de restricții asupra populației și ca totul are legatura cu pregatirea sistemului de sanatate pentru…