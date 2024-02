Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Județean de Excelența Alba (CJEx Alba) are ca misiune principala promovarea și sprijinirea dezvoltarii educaționale a elevilor din județul Alba, capabili de performanța in domenii diverse. CJEx Alba funcționeaza ca unitate de educație extrașcolara cu personalitate juridica, iar pentru a promova…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 9 IANUARIE 2024: 358 de posturi sunt disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba, la data de 9 IANUARIE 2024: 358 de posturi sunt disponibile in Alba Iulia, Aiud, Campeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș…

- In perioada 19-20 decembrie, in cadrul programului ”Scoala altfel”, la comandamentul Bazei 4 Logistica ”TRANSILVANIA” Dej, militarii au primit vizita a peste 400 de elevi de la Liceul Teoretic ”Alexandru Papiu Ilarian”, Liceul Tehnologic Special Dej, Liceul Tehnologic Gherla și Scoala Gimnaziala ”Avram…

- FOTO Targ de Craciun, la Școala Gimnaziala “Avram Iancu” din Alba Iulia: Decorațiuni de iarna, turta dulce și ciocolata calda, vandute de elevi, intr-o atmosfera cu miros de brad și zvon de colinde Targ de Craciun, la Școala Gimnaziala “Avram Iancu” din Alba Iulia: Decorațiuni de iarna, turta dulce…

- FOTO: Colegiul Național „Avram Iancu” Campeni prezent la evenimentul „Avram Iancu-de 30 de ani in mijlocul Clujului” Colegiul Național „Avram Iancu” Campeni a fost prezent la evenimentul „Avram Iancu-de 30 de ani in mijlocul Clujului”. Evenimentul organizat de Societatea cultural-patriotica Avram Iancu…

- FOTO| Lasatul Secului, marcat de elevii Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu” din Alba Iulia, prin tradiționala expoziție culinara FOTO| Lasatul Secului, marcat de elevii Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu” din Alba Iulia, prin tradiționala expoziție culinara Miercuri, 15 noiembrie 2023, elevii claselor a V-a,…

- FOTO: Elevi de la Școala Gimnaziala ”Avram Iancu” din Alba Iulia au pregatit și prezentat preparate culinare, de Lasatul Secului Elevii claselor a V-a de la Școala Gimnaziala ”Avram Iancu” din Alba Iulia au pregatit preparate culinare pe care le-au prezentat in expoziția ce a devenit tradiție, de ”Lasatul…

- In curand, se vor implini 30 de ani de cand sunt membru al PSD, acesta fiind și singurul partid politic in care am activat. Pe langa funcțiile politice, am ocupat și funcții publice, fiind consilier local, viceprimar, primar in comuna Ciuruleasa și in prezent, deputat al județului Alba. Din aceasta…