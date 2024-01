O ancheta penala a fost deschisa cu privire la ”incalcarea regulilor de securitate la incendiu”, anunta intr-un comunicat comun procurorul general si Ministerul Situatiilor de Urgenta. ”Bilantul unui incendiu intr-un depozit se ridica la sase morti”, anunta Procuratura Generala. Un pic mai devreme, autoritatile au anuntat ca au fost ranite 24 de persoane. Imagini publicate de presa locala surprind o cladire cu acoperisul sfartecat si in parte distrus din care se ridica un fum gros gri. A powerful explosion occurred in a furniture workshop in Baku, many ambulance teams rushed to the scene, local…