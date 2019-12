Cel puțin cinci persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit în statul american Louisiana Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte șase au fost ranite dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit sâmbata la scurt timp dupa ce a decolat din localitatea Lafayette aflata în statul american Louisiana, relateaza NBC News, preluat de agenția Mediafax.



Avionul a lovit o mașina în urma prabușirii, a informat Departamentul de Pompieri din Lafayette.



Mai multe persoane care se aflau la sol au fost ranite, au adaugat autoritațile.



"A avut loc un mic incendiu care a implicat avionul și un vehicul. Ambele au fost stinse rapid", a mai informat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 15 persoane au fost ranite vineri dupa ce o conducta de azot lichid a explodat la o fabrica de componente pentru industria aeronautica a Textron Aviation din Wichita, Kansas, au informat oficiali ai companiei, relateaza Mediafax, citand Reuters. Potrivit reprezentanților serviciilor…

- Un avion al companiei Bek Air cu 95 de pasageri și cinci membri ai echipajului la bord s-a prabușit vineri în apropierea orașului Almaty din Kazahstan, provocând decesul a cel puțin noua persoane, au anunțat autoritațile din Kazahstan, potrivit Reuters.Avionul se îndrepta spre…

- Cel puțin 26 de persoane au murit, iar alte 13 au fost ranite, marți, dupa ce un autobuz din Indonezia s-a prabușit de la 150 de metri intr-o rapa, a informat presa indoneziana, citata de site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Autobuzul, care transporta aproximativ 50 de persoane, s-a…

- Cel putin trei persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs joi in statul american Rhode Island, anunta autoritatile locale, citate de NBC News, potrivit MEDIAFAX.Atacul a avut loc intr-un complex pentru ingrijirea batranilor din oraselul Westerly, Rhode Island. Citește…

- Cel putin trei persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma unor tornade produse in Statele Unite, anunta autoritatile, citate de cotidianul USA Today, potrivit MEDIAFAX.Tornadele au avut loc luni si marti in statele americane Alabama, Louisiana, Mississippi si Texas. Citește…

- Cel putin doua persoane au murit, iar altele sunt disparute dupa ce o cladire de sapte etaje s-a prabusit in orasul brazilian Fortaleza, informeaza posturile G1 si R7, anunța MEDIAFAX.Citește și: E oficial! Varsta de pensionare se va schimba- Cine sunt cei vizați Cladirea de sapte etaje…

- Patru oameni și-au pierdut viața dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit la aterizare, in Ucraina. Se pare ca piloții au efectuat o aterizare de avarie, dupa ce aeronava a ramas fara combustibil, la o distanța de 1,5 km de aeroport. Presa din Ucraina susține ca este vorba despre un avion militar…

- Tragedie aviatica: Cel putin cinci persoane au murit, iar altele au fost ranite, dupa ce un avion s-a prabusit Cel putin cinci persoane au murit, iar altele au fost ranite, dupa ce un bombardier din Al II-lea Razboi Mondial, care efectua un zbor demonstrativ, s-a prabusit. Tragedia s-a petrecut in Statele…