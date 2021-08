Stiri pe aceeasi tema

- Salario, comparatorul de salarii de salarii lansat de catre eJobs , cel mai mare portal de recrutare din Romania, permite tuturor romanilor sa vada daca sunt platiți la un nivel corect. eJobs este deținut de grupul Ringier, care editeaza și ziarul Libertatea. Un expert contabil caștiga in medie 4.000…

- Patru frati romano-olandezi, Tymon, Eliot, Dafydd si Lemuel Cotoarba, au deschis, la Sighisoara, primul Muzeu Fusion Media din Romania, 100% independent, dupa ce au decis sa renunte la viata din Occident, pentru a se dedica promovarii istoriei tarii noastre. Cei patru frati Cotoarba sustin ca istoria…

- Consilierii județeni au aprobat, intr-o ședința ordinara de lucru care a avut loc in data de 24 iunie, acordarea unei finanțari nerambursabile din bugetul județului Mureș, in valoare de 15.000 de lei, pentru susținerea proiectului "Tinerii pentru un mediu curat." Educație pentru colectare selectiva…

- Fetița, alaturi de mama ei și o sora se aflau intr-un cort pe Valea Ilvei, comuna Lunca Bradului, cand autoritațile au emis un mesaj RO- ALERT cu privire la iminența unui furtuni – cod portocaliu. Din pacate, din cauza vantului puternic de peste 70 km/h, un copac a fost doborat peste locul unde se afla…

- Inca un barbat, cioban la o stana din județul Mureș, și-a gasit sfarșitul in ghearele unui urs. Fiul sau, dupa ce a vazut ca nu-l gasește, a dat alarma la 112. Salvatorii ajunși la fața locului l-au gasit in niște tufișuri, insa fara suflare. Incidentul socant a avut loc in localitatea Gornești din…

- Atacul ursului a avut loc aseara, in zona fondului forestier arondat judetelor Suceava – Harghita – Mures. Trei barbati au incercat sa alunge animalul care atacase o bovina in zona unei stane. Un barbat in varsta de 45 de ani a fost ranit de urs, suferind mai multe leziuni si a fost transportat la o…

- Pana astazi, 8 iunie, in județul Mureș au fost confirmate 23.929 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. au fost inregistrate 4 cazuri noi de persoane infectate, 1 persoana a fost reconfirmata pozitiv in județul Mureș. sunt internate 104 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul…

- Pana astazi, 3 iunie, in județul Mureș au fost confirmate 23.910 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 5 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Potrivit informațiilor DSP Mureș,…