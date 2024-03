De unde provin cei mai mulți turiști care au venit în 2023 în județul Mureș In anul 2023 structurile de cazare turistica existente in judetul Mures au fost gazda unui numar de 475.534 de turisti, cu 32.377 mai mulți fata de anul 2022, respectiv o creștere de 7,3%, care au efectuat un numar de 915.412 de innoptari, cu 34.883 mai multe fata de anul 2022, respectiv o creștere cu 4%, … Post-ul De unde provin cei mai mulți turiști care au venit in 2023 in județul Mureș apare… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

