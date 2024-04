Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM) a emis un comunicat solidar cu elevul Vlad Țaranu din Baia Mare, exprimand dezacordul profund și consternarea fața de sancțiunea aplicata acestuia pentru exprimarea patriotismului și a mesajului unionist „Basarabia e Romania”. In comunicat,…

- In urma riguroaselor demersuri administrative intreprinse, suntem incantați sa anunțam ca semnul discriminatoriu care marca intrarea in municipiul Gheorgheni exclusiv in limba maghiara și cu așa-zisele „rune secuiești” a fost inlaturat cu succes! Dragoș Burghelia, Președintele Forumului Civic al Romanilor…

- Presedintele UDMR Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, care este si primarul municipiului, considera ca premierul Marcel Ciolacu a comis "o greseala" declarand, cu prilejul vizitei facute la finele saptamanii trecute in judetele Mures, Harghita si Covasna, ca "Tinutul Secuiesc nu exista" si ca "nu va avea…

- Meteorologii au emis miercuri o avertizare Cod galben de vant valabila in zece județe din țara pana joi dimineața. Potrivit ANM, sunt vizate județele Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mureș, Harghita, Covasna, Buzau, Vrancea, Bacau, Neamț și Suceava. In Carpații Orientali, vantul va avea intensificari cu…

- Romania este o țara a contrastelor. Speranța de viața, salariul, șansa de a gasi un job bun și rezultatele de la examene țin nu doar de cat muncim sau de cat noroc avem, ci și de posibilitațile care exista in locul in care traim. Iar diferențele sunt uriașe. Pentru a crea o imagine in detaliu a regiunilor…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, azi, ca este convins ca formatiunea sa va pastra, dupa alegerile locale, cele patru judete pe care le conduce (Covasna, Harghita, Mures, Satu Mare), dar si cele 200 de localitati cu primari UDMR. " Dupa alegerile europarlamentare reusite vom castiga cu siguranta…

- Surse din interiorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ne-au dezvaluit, sub protectia anonimatului, ca zeci de poduri din Transilvania (judetele Covasna, Harghita, Mures) reabilitate anii trecuti, din proiecte finantate de la bugetul de stat sau din fonduri europene,…