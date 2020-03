Cei 10 eroi superimunitari ai lui David Wolfe Sistemul tau imunitar este vast si complex. Este proiectat pentru a-ti detoxifia corpul, dar si pentru a-l proteja de boli si invadatori straini. Oricand este posibil, incearca sa incluzi urmatoarele superalimente, superplante si superproduse in regimul tau alimentar zilnic pentru a-ti intari sistemul imunitar si nu numai. Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol si foto: viataverdeviu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii se opun intentiei Guvernului de a reduce sporurile pentru conditii periculoase si vatamatoare pentru salariatii din sistemul sanitar. Daca Executivul isi asuma raspunderea pe proiectul de lege prin care se limiteaza aceste sporuri, medicii sunt decisi sa initieze proteste, mergand pana la greva,…

- Guvernul discuta, in ședința de vineri dimineața, ca 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 sa fie zile libere pentru sistemul bugetar, excepție facand angajații Trezoreriei, a anunțat premierul Ludovic Orban.

- Sistemul de pensii de stat din România are nevoie de o revizuire completa, bazata pe contribuții și fonduri private, pentru a deveni sustenabil, a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, într-un interviu acordat Reuters și citat de Mediafax. România și-a revizuit sistemul…

- Sistemul de rachete Kalibr a fost folosit pentru prima data in Marea Neagra in timpul exercitiilor navale. In 137 de secunde, racheta parcurs mai mult de 250 de kilometri inainte de a-si atinge tinta, potrivit Adevarul.ro. Fregata amiral Essen a lansat cu succes un atac de artilerie ca parte a exercitiilor…

- Problema demografica bate la ușa, iar siste​mul de pensii a fost o preocuparea a mea personala, dar și a noastra, susține Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, la o dezbatere organizata de CFA România. "Sistemul de pensii a fost o preocuparea a mea personala, dar și a noastra,…

- Premierul a spus ca masura alegerii intre pensie si salariul de la stat a fost propusa pentru ca exista foarte multi care s-au pensionat repede dupa anumite legi speciale, iar apoi s-au reangajat tot in sistemul public. "Noi am anuntat ca intentionam, sa nu mai permitem ca o persoana care s-a persionat…

- Unul dintre cele mai puternice computere din lume a fost lansat la Institutul Zuse din Berlin, informeaza sambata agentia DPA. Computerul, care a fost numit Lise, ofera oamenilor de stiinta din nordul Germaniei servicii deosebit de complexe, alaturi de geamanul sau, Emmy, din orasul Goettingen, a anuntat…

- Anuntul UEFA vizeaza si nationala Romaniei, care va disputa play-off-ul pentru calificarea la EURO 2020. Pe 26 martie, tricolorii vor juca in Islanda, castigatoarea urmand sa infrunte in deplasare Bulgaria sau Ungaria, pe 31 martie, in finala barajului. Cele 13 locuri europene pentru Cupa…