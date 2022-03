Stiri pe aceeasi tema

- Orchestra Filarmonica din Cardiff a anuntat miercuri retragerea lucrarilor compozitorului rus Piotr Ilici Ceaikovski incluse in programul viitoarelor sale concerte, ca urmare a conflictului din Ucraina, considerind ca nu ar fi "un lucru potrivit in aceste momente". "Uvertura 1812" de Ceaikovski urma…

- In contextul deteriorarii situației de securitate din regiune, cauzata de agresiunea militara ilegala a Federației Ruse impotriva Ucrainei, realizata inclusiv prin utilizarea teritoriului Republicii Belarus, MAE a ridicat nivelul de alerta pentru Republica Belarus la 5/9 (5 din 9). Creșterea nivelului…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat angajatii companiilor ucrainene din domeniul apararii cu privire la viitoare atacuri care vor fi efectuate cu arme de inalta precizie, a declarat. duminica. purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, Igor Konasenkov, transmit EFE si DPA. Fortele armate ruse…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat, vineri, “sustinerea puternica a Romaniei fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova in interiorul granitelor sale recunoscute international”. “Azi, Transnistria a cerut recunoasterea independentei. Sunt in contact…

- Camera inferioara a parlamentului rus (Duma) a adoptat, vineri, o lege care impune o pedeapsa cu inchisoare de pana la 15 ani pentru raspandirea de informatii ”false” in mod intentionat despre fortele armate, Moscova ripostand, astfel, in presupusul razboi informational referitor la conflictului din…

- Dezinformarea pare a domni in randul soldațilorruși: pacaliți inițial ca vor merge la „exerciții”, mai nou li s-a spus ca președintele Ucrainei s-a predat și trebuie sa mearga ca trupe de pace in Kiev. „Ni s-a spus ca Zelensky a semnat deja capitularea și trebuie doar sa ajungem la Kiev, sa aparam orașul…

- Primarul localitații Tokat din Turcia, Eyup Eroglu, a declarat ca in cadrul lucrarilor de restaurare a castelului Tokat, temnițele in care a fost ținut prizonier contele Dracula au fost reabilitate și ca urmeaza sa fie facuta și sculptura care sa il infațișeze pe conte. Potrivit publicației turce Haberler…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva a regenerat, in cele doua campanii de impaduriri derulate pe parcursul anului trecut, 13.227 de hectare de paduri in fondul forestier de stat, in crestere cu 4,39% fata de programul prevazut pentru anul 2021, bugetul total alocat pentru aceste lucrari fiind…