Cum văd românii alegerile europarlamentare Europa traverseaza un moment tumultuos, marcat de razboiul devastator din Ucraina, valuri de proteste și ascensiunea dreptei radicale. Totuși, in ciuda turbulenței și incertitudinii, europenii raman hotarați sa infrunte aceste provocari și sa gaseasca soluții pentru a aduce stabilitate și prosperitate in intreaga Europa. Inainte de alegerile europarlamentare din iunie, un nou sondaj Eurobarometru comandat […] The post Cum vad romanii alegerile europarlamentare appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform unei proiecții World Bank pe baza datelor Eurostat, Romania și Polonia au șansa sa prinda nivelul puterii de cumparare al Germaniei, Franței și Italiei in mai puțin de zece ani. Experții World Bank au analizat datele din ultimii 20 de ani ai Eurostat, iar concluzia este uimitoare: Nu mai este…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca PNL este obligat sa aiba un candidat la alegerile prezidențiale, deoarece este un partid istoric, cu bazon. Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a vorbit despre alegerile prezidențiale. Liberalul a spus ca PNL este obligat sa aiba un candidat…

- Mai jos veți gasi lista completa a candidaților PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare. Vezi cine se afla pe locurile eligibile. Coaliția PSD-PNL a finalizat lista comuna a candidaților pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe data de 9 iunie, in aceeași zi cu scrutinul pentru alegerile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și-a actualizat platforma online, introducand o noua secțiune pe site destinata cetațenilor romani din diaspora. Aceasta vine in sprijinul unei informari corecte privind alegerile pentru Parlamentul European , programate pentru iunie 2024. Secțiunea nou activata furnizeaza…

- Pe agenda Guvernului se afla un act normativ privind reducerea cheltuielilor bugetare și proiectul de ordonanța de urgența privind comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare. Execuția deficitului bugetului general consolidat pe prima luna a anului a fost de 0,45% – aproximativ 8 miliarde de lei…

- Alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 și pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2024 se vor desfașura in ziua de duminica, 9 iunie 2024, potrivit proiectului de Ordonanța de Urgența pus joi seara in dezbatere publica de Ministerul de Interne.…

- In urma alegerilor prezidențiale din Finlanda, desfașurate duminica, Alexander Stubb, reprezentantul formațiunii de centru-dreapta Coaliția Naționala, a obținut victoria intr-un scrutin strans, invingandu-l pe contracandidatul sau liberal, Pekka Haavisto, din cadrul Partidului Verzilor. Conform datelor…