- Industrial and Commercial Bank of China, cea mai mare banca din lume in functie de active, a declarat joi ca filiala sa de servicii financiare, numita ICBC Financial Services, a suferit un atac de tip ransomware ”care a dus la intreruperea anumitor sisteme”. Imediat dupa descoperirea atacului, ICBC…

- SUA au ridicat miercuri majoritatea restrictiilor impuse Venezuelei, pentru o perioada de sase luni, pentru producerea, vanzarea si exportul de petrol pe pietele alese de tara. Relaxarea pe scara larga a sanctiunilor impuse incepand cu 2019, in urma unor alegeri pe care Washington le-a considerat o…

- certSIGN, furnizor de servicii de semnatura electronica, parte din grupul UTI, a fost marți ținta unui atac cibernetic de tip ransomware, care a avut un impact semnificativ asupra unei parți a sistemelor informatice interne și externe ale companiei, precum și asupra domeniilor web deținute. Programul…

- Un copil de 13 ani și un barbat de 30 de ani au murit, miercuri, dupa ce caruța in care se aflau a fost lovita de trenul Interregio Iași - București. Accidentul s-a produs in localitea Brahașoaia, județul Vaslui.

- „In zilele urmatoare așteptam ca temperaturile sa mai creasca. Probabil, cel mai cald va fi sambata, cand in partea de sud a țarii temperaturile maxime vor depași 34-35 grade Celsius, pe arii destul de extinse. Aceste valori sunt aproape cu 10 grade mai ridicate decat ar fi firesc in aceasta perioada.…

- Astazi, 6 septembrie 2023, pe autostrada A2 Constanta Bucuresti, a fost suprins un sofer din judetul Ilfov care circula cu viteza de peste 160 km h, desi viteza limita pe autostrada este de 130 km h. Cu toate acestea, autoturismul este si avariat.Citeste si:UPDATE. Stiri Constanta azi: Accident rutier…

- Comuna Halmașd a fost afectata de grindina de mici dimensiuni, in cantitați importante, fenomen inregistrat in aceasta dupa-amiaza. In zona respectiva, temporar, fenomenele au capatat aspect sever. Ca o nota interesanta, a fost remarcat și fenomenul de ,,hail fog”, adica ceața de grosimi mici provenita…

- O autospeciala a IPJ Galati a fost implicata, joi seara, intr-un accident rutier produs pe un drum judetean, fiind lovita de un autoturism atunci cand incerca sa porneasca in urmarirea unui alt sofer, care depasise limita de viteza. Doua persoane din autoturism au fost ranite.