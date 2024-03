Hackerii s-au îmbogățit cu sume record în 2023 Hackerii s-au imbogațit in 2023! Actorii ransomware și-au intensificat operațiunile, vizand instituții de inalt profil și infrastructura critica, inclusiv spitale, școli și agenții guvernamentale, instituțiile din Romania fiind, de asemenea, printre victime. Au avut loc și atacuri majore de tip ransomware asupra lanțurilor de aprovizionare, care a afectat companii de la BBC la British Airways. Ca rezultat, grupurile de ransomware au atins un prag fara precedent, depașind 1 miliard de dolari in plați de criptomoneda extorcate de la victime, potrivit celui mai recent raport al Chainalysis . Plațile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Mihai Constantin a declarat, joi, ca Valoarea totala actualizata a despagubirilor solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) in dosarul arbitral international deschis impotriva Romaniei, legat de proiectul minier aurifer de la Rosia…

- Vin vești excelente pentru Romania. Economia țarii noastre va crește și va atinge un nivel record, la nivelul UE, spun specialiștii de la The Economist.Romania, secondata de Ungaria, va avea cele mai mari creșteri economice medii din UE pana in 2028, scrie Profit.ro, citand The Economist. In…

- Hackerii legati de Coreea de Nord au atacat un numar record de platforme cripto in 2023, potrivit unui raport publicat miercuri de Chainalysis, citat de CNBC. Datele colectate din 2016 pana in 2023 au aratat ca Coreea de Nord a piratat anul trecut 20 de platforme cripto, cele mai numeroase din perioada…

- Hackerii legati de Coreea de Nord au atacat un numar record de platforme cripto in 2023, potrivit unui raport publicat miercuri de Chainalysis. Pirații cibernetici afiliati Coreei de Nord au furat anul trecut peste 1 miliard de dolari in criptoactive, informeaza CNBC, preluat de News.ro.

- Datele colectate din 2016 pana in 2023 au aratat ca Coreea de Nord a piratat anul trecut 20 de platforme cripto, cele mai numeroase din perioada analizat, potrivit firmei de analiza blockchain. Hackerii afiliati Coreei de Nord au furat anul trecut putin peste 1 miliard de dolari in criptoactive, sub…

- Dacia si Ford Otosan au produs in 2023 un numar record de masiniCei doi constructori de autovehicule din Romania, Automobile Dacia si Ford Otosan, au produs in 2023 un numar record de masini, respectiv 513.050 unitati, in crestere cu 0,7%. Producțiaa Dacia a crescut cu 2,5%, iar cea a Ford s-a redus…

- In decembrie 2023, au fost produse in Romania un numar de 34.965 vehicule. Dintre acestea 22.117 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 12.848 unitați au fost produse de uzina FORD OTOSAN din Craiova. Pe intreg anul 2023, producția de vehicule in Romania a atins volumul de 513.050 unitați…

- In decembrie 2023, au fost produse in Romania un numar de 34.965 vehicule. Dintre acestea 22.117 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 12.848 unitați au fost produse de uzina FORD OTOSAN din Craiova. Pe intreg anul 2023, producția de vehicule in Romania a atins volumul de 513.050 unitați…