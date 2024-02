Stiri pe aceeasi tema

- Vrei sa gatești fasole? Playtech Știri iți prezinta cateva secrete ale unui preparat perfect. Cum trebuie sa procedezi pentru a te bucura de un rezultat final ca in carțile de bucate. Ingredientul pe care sa-l adaugi in apa cu fasole, pentru ca boabele sa ramana intregi, dar sa fie și moi. Secretele…

- In Moldova, gospodinele pregatesc destul de des parjoale, un preparat extrem de delicios și gustos. Oricine le poate gati, insa este musai sa știe ce ingrediente se adauga in ele, pentru a ieși pufoase la interior si crocante la exterior. Iata rețeta completa! Ce sa adaugi in parjoalele moldovenesti…

- Fara doar și poate, ciorba se numara printre cele mai apreciate preparate de romani, și nu numai. Chiar daca multe gospodinelor știu sa o gateasca, nu toate cunosc faptul ca nu trebuie sa mai adauge smantana in ciorba. Iata alt ingredient care o face mai delicioasa și gustoasa și pe care ar trebui sa…

- Daca ești in cautarea unui desert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi in aceasta perioada in care ne aflam, noi iți propunem crema de zahar ars a Gabrielei Cristea. Iata cum se prepara!

- In ultimele ore, alte cinci familii din Știubieni, Flamanzi, Saveni și Mandrești au fost la un pas sa ramana fara acoperiș deasupra capului din cauza unor incendii izbucnite in jurul coșurilor de fum.

- Ciocolata calda se numara printre bauturile preferate din intreaga lume. Consumata mai ales in sezonul rece, aceasta bautura calda aduce o stare de bine de cele mai multe ori. Foarte multe persoane o prepara acasa, iar asta pentru a reduce din timpul pe care il petrec pana la restaurant. Insa, iata…

- Ingrediente: 500 g fasole boabe o ceapa mare un morcov mare o telina mica un pastarnac o radacina patrunjel cateva boabe de piper un ardei gras rosu o lingurita boia de ardei dulce un praf de cimbru uscat sare 4 linguri ulei leusteanMod de preparare:Pentru patru portii se folosesc 500 grame fasole cu…

- Chiar daca ne aflam pe final de toamna, un desert clasic specific atat acestui sezon, cat și celui de iarna, il reprezinta rulourile cu scorțișoara și nuca. Acest deșert este pufos și aromat il poți prepara alaturi de cei mici și nu vei petrece foarte mult timp in bucatarie. Iata de ce ingrediente ai…