Stiri pe aceeasi tema

- Decizia privind expulzarea adjunctului atasatului militar de la Ambasada Rusiei in Romania nu are legatura cu ceea ce se intampla in alte tari din Uniunea Europeana, nu face parte dintr-o campanie, a declarat, luni, premierul Florin Citu, scrie Agerpres.

- De la 1 iunie se poate discuta „despre revenirea la normalitate”, a anunțat la inceputul lunii premierul Florin Cițu, fara a da detalii despre restricțiile ce ar putea fi eliminate sau relaxate incepand cu acea data. Astazi, comitetul interministerial care se ocupa de aceasta revenirea la normalitate…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a anunțat cand se va renunța la obligativitatea portului maștii de protecție in aer liber. Ce este foarte important in acest moment, spune liberalul, este ca oamenii sa se vaccineze. Premierul a spus ca pregatește impreuna cu un comitet interministerial perioada de dupa…

- Vestea data ieri de Florin Cițu a bucurat Romania, dupa ce a declarat ca de la 1 iunie se pot relaxa semnificativ restricțiile anti-Covid-19. Marea relaxare presupune și o serie de schimbari in randul activitaților de zi cu zi, iar specialiștii vin deja cu soluții.

- Premierul Romaniei, Florin Citu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca de la 1 iunie se poate discuta „despre revenirea la normalitate”, urmind sa fie constituit un comitet interministerial pentru stabilirea masurilor care ar putea fi luate de la acea data. Premierul a declarat, de asemenea,…

- E haos total! La nici 24 de ore de cand au intrat in vigoare noile restricții, premierul Florin Cițu ar vrea sa le relaxeze, susțin surse politice pentru Antena3. Concret, ar urma sa se revina asupra orei 18:00 de inchidere a magazinelor. Daca se vor observa aglomerații in magazine, acolo unde acestea…

- Tara noastra a primit astazi primul lot de vaccinuri AstraZeneca, donate de Romania. Este vorba despre 21.600 de doze.Premierul Romaniei, Florin Citu a declarat intr-un live ca Romania isi tine promisiunea facuta de presedintele Klaus Iohannis.

- „In 2020, cand toata economia trecea prin cea mai mare criza din ultima suta de ani, cand in sectorul privat au fost 1,4 milioane de oameni in somaj tehnic, cand a trebuit sa facem eforturi, oameni care plateau taxe ca sa sustina salariilor celor din sectorul public, sectorul public a primit cresterea…