Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Marcel Boloș a declarat la moțiunea de cenzura depusa de USR impotriva sa ca nu a introdus o taxa noua pe concedii medicale, ci a eliminat o facilitate care nu exista nicaieri in Uniunea Europeana. Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, s-a aparat in Parlament, acolo unde a fost depusa…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre cele trei promisiuni facute Romaniei: Pedro Sanchez urmeaza sa vina in Romania pentru a semna un acord privind dubla cetațenie pentru romanii din Spania, Romania va intra in Schengen și terestru și nu va mai fi nevoie de vize pentru SUA. „Aceasta decizie a fost…

- Europarlamentarul liberal Siegfried Muresan a anuntat ca la Congresul PPE care va avea loc la Bucuresti a fost invitat sa participe si cancelarul Austriei, Karl Nehammer, care s-a opus aderarii Romaniei la Spatiul Schengen. Potrivit lui Muresan, daca va sosi in Romania, Karl Nehammer ar avea ocazia…

- Naționala masculina de polo a Romaniei va participa la Jocurile Olimpice din Paris in 2024, beneficiind de o oportunitate neașteptata dupa retragerea echipei din Africa de Sud, potrivit sport.ro. Acest eveniment marcheaza intoarcerea Romaniei pe scena olimpica dupa o absența de 12 ani, ultima apariție…

- Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, vineri seara, prin purtatorul de cuvant Radu Filip, dupa ce fermierii din Franța au atacat doua camioane cu carne exportata din Romania, informeaza Antena 3.Agricultorii francezi, care au blocat drumurile principale din Hexagon, au scos carnea din camioane…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a anunțat la Antena 3 ca anul acesta va creste prezența militarilor straini in Romania, in urma unor discutii pe care le-a avut cu oficiali din Slovenia, Italia si Spania. Ministrul precizeaza ca, pe de alta parte, Romania a crescut prezenta militara in strainatate,…

- ​Romania ar comite o mare eroare, daca ar accepta aderarea la Spatiul Schengen in trepte, mai intai cu aeroporturile, apoi cu granitele terestre, a declarat eurodeputatul la RFI."Trebuie sa subliniem ca exista o schimbare de abordare, insa este o abordare destul de riscanta si destul de neserioasa a…

- Uniunea Europeana a ajuns la un acord istoric in privința pactului pe azil și migrație, la care se negociaza din 2020. Lipsa unei politici unitare in domeniul migrației ilegale a fost argumentul pentru care Austria s-a opus prin veto la intrarea țarii noastre in spațiul Schengen. Din acest moment argumentele…