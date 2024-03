Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul test politic major din cariera de șef de stat a lui Klaus Iohannis este, probabil, cel din ziua de 7 martie 2024, cand președintele Romaniei va discuta subiectul Schengen cu cancelarul Austriei, Karl Nehammer, iar in urma discuției pe care o poarta cu cancelarul Austriei va ține un discurs la…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni seara, ca, pana la finalul acestui an, Romania va adera la Spatiul Schengen si terestru, iar de anul viitor, romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru SUA. Declarația premierului a fost facuta in aceeași zi in care ministrul de interne austriac…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca in timpul vizitei sale in SUA a vorbit cu lideri americani foarte puternici, care au ințeles de ce este important ca Romania sa intre in Schengen. La scurt timp dupa revenirea in țara a lui Ciolacu, poziția Austriei s-a schimbat radical, iar Romania a aderat parțial…

- Ilustrație: Marian Avramescu Președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, il asigura pe cancelarul Austriei, Karl Nehammer, ca Romania indeplinește deja toate condițiile cerute de Viena pentru a adera la spațiul de libera circulație Schengen și terestru. Problema migranților…

- Austria se opune in continuare aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen cu frontierele terestre, asta chiar daca s-a ajuns la un acord politic privind aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul european de libera circulație cu frontierele aeriene și navale incepand cu data de 31 martie”, informeaza…

- Austria nu vrea inca Romania in Schengen cu totul. Ministrul de Interne Gerhard Karner susține ca integrarea cu aeroporturile și navala este „un pas inainte”,... The post Austria se opune in continuare aderarii Romaniei la Schengen cu granițele terestre. Karner: „Ar fi o greșeala acum. Nu e treaba Austriei…

- Consiliul UE a adoptat Decizia privind aplicarea acquis-ului Schengen in Romania si in Bulgaria, a anuntat, sambata seara, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Marcel Ciolacu transmite ca din martie se ridica granitele aeriene si maritime. „Am promis, am facut! Acum este oficial: din martie, se ridica…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca autoritatile de la Bucuresti asteapta ca in acest an sa fie stabilit un calendar precis in privinta aderarii Romaniei la Schengen, respectiv cu aeroporturile din martie 2024, iar cu frontierele terestre la finalul anului 2024, sub presedintia ungara a Consiliului UE,…